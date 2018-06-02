Моуринью: "Месси и Роналду настолько хороши, что они способны сделать свои сборные лучше"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поделился ожиданиями от предстоящего ЧМ-2018.

"Месси и Роналду настолько хороши, что они способны сделать свои сборные лучше, чем они есть на бумаге. Именно поэтому Аргентина и Португалия могут добиться успеха на Чемпионате Мира.

Бразилия из-за тактики своего тренера может играть оборонительно, но и бразильский талант никуда не делся. За ними будет интересно понаблюдать. Что касается европейских команд, Испания выглядела очень прилично в квалификации. У них есть много опытных и сильных игроков. Но на мундиале всегда может случиться сюрприз" - приводит слова Моуринью Goal.com.

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