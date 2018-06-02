Моуринью: "Месси и Роналду настолько хороши, что они способны сделать свои сборные лучше"

Теги жозе моуриньючемпионат мира

Моуринью: "Месси и Роналду настолько хороши, что они способны сделать свои сборные лучше"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поделился ожиданиями от предстоящего ЧМ-2018.

"Месси и Роналду настолько хороши, что они способны сделать свои сборные лучше, чем они есть на бумаге. Именно поэтому Аргентина и Португалия могут добиться успеха на Чемпионате Мира.

Бразилия из-за тактики своего тренера может играть оборонительно, но и бразильский талант никуда не делся. За ними будет интересно понаблюдать. Что касается европейских команд, Испания выглядела очень прилично в квалификации. У них есть много опытных и сильных игроков. Но на мундиале всегда может случиться сюрприз" - приводит слова Моуринью Goal.com.

Читайте также: ФИФА представила официальную телевизионную заставку ЧМ-2018. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Завсегдатаи мировых первенств: стабильная Мексика едет в Россию

Завсегдатаи мировых первенств: стабильная Мексика едет в Россию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Египет 0 0
2 Россия 0 0
3 Саудовская Аравия 0 0
4 Уругвай 0 0
Группа B М О
1 Иран 0 0
2 Марокко 0 0
3 Португалия 0 0
4 Испания 0 0
Группа C М О
1 Австралия 0 0
2 Дания 0 0
3 Франция 0 0
4 Перу 0 0
Группа D М О
1 Аргентина 0 0
2 Хорватия 0 0
3 Исландия 0 0
4 Нигерия 0 0
Группа E М О
1 Бразилия 0 0
2 Коста-Рика 0 0
3 Сербия 0 0
4 Швейцария 0 0
Группа F М О
1 Германия 0 0
2 Южная Корея 0 0
3 Мексика 0 0
4 Швеция 0 0
Группа G М О
1 Бельгия 0 0
2 Англия 0 0
3 Панама 0 0
4 Тунис 0 0
Группа H М О
1 Колумбия 0 0
2 Япония 0 0
3 Польша 0 0
4 Сенегал 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов