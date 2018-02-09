Моуринью: "Между мной и Погба нет проблем"

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Моуринью: "Между мной и Погба нет проблем"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заверил, что у него нет никаких проблем с полузащитником Полем Погба.

Напомним, что в матче с "Тоттенхэмом" португальский наставник заменил французского хавбека в середине второго тайма, а в следующем поединке с "Хаддерсфилдом" и вовсе оставил его на скамейке запасных.

"Погба ведёт себя очень профессионально. На этой неделе он работал так же, как и всегда. Поль любит тренироваться. У меня никогда не было с ним проблем. Сложно найти полузащитника с большим потенциалом, чем у Погба" - приводит слова Моуринью Sky Sports.

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