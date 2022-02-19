Моуринью: "Мне не понравился матч ПСЖ - "Реал"
Наставник "Ромы" Жозе Моуринью поделился впечатлениями от игр 1/8 финала Лиги Чемпионов, состоявшихся на этой неделе.
Напомним, что "Манчестер Сити" в гостях разгромил "Спортинг" (5:0), ПСЖ дома одолел "Реал" (1:0), "Зальцбург" на своём поле сыграл вничью с "Баварией" (1:1), а "Ливерпуль" на выезде победил "Интер" (2:0).
"Я не испытываю ностальгии, потому что не видел больших матчей. Мне не понравился матч ПСЖ - "Реал", "Интер" и "Ливерпуль" играли лучше.
Я чувствую себя привилегированным. На моём тренерском счету более 150 матчей в Лиге Чемпионов. Так что я не жалуюсь на то, что сейчас мы выступаем в Лиге Конференций", - цитирует Моуринью Football Italia.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
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|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17