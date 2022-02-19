Моуринью: "Мне не понравился матч ПСЖ - "Реал"

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Моуринью: "Мне не понравился матч ПСЖ - "Реал"

Фото инстаграм Жозе Моуринью

Наставник "Ромы" Жозе Моуринью поделился впечатлениями от игр 1/8 финала Лиги Чемпионов, состоявшихся на этой неделе.

Напомним, что "Манчестер Сити" в гостях разгромил "Спортинг" (5:0), ПСЖ дома одолел "Реал" (1:0), "Зальцбург" на своём поле сыграл вничью с "Баварией" (1:1), а "Ливерпуль" на выезде победил "Интер" (2:0).

"Я не испытываю ностальгии, потому что не видел больших матчей. Мне не понравился матч ПСЖ - "Реал", "Интер" и "Ливерпуль" играли лучше. 

Я чувствую себя привилегированным. На моём тренерском счету более 150 матчей в Лиге Чемпионов. Так что я не жалуюсь на то, что сейчас мы выступаем в Лиге Конференций", - цитирует Моуринью Football Italia.

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