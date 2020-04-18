Моуринью мог возглавить "Ливерпуль" в 2004 году, но "Челси" предложил больше денег

Португальский специалист Жозе Моуринью в 2004 году мог возглавить "Ливерпуль". Об этом рассказал французский журналист Николя Вилас в книге Mourinho: Behind the Special.



Бывший советник португальца рассказал, что раньше остальных с тренером "Порту" связались "мерсисадцы". Моуринью должен был возглавить "Ливерпуль" спустя 15 дней. Однако в тот же момент с агентом тренера связался "Челси". Клуб предложил более выгодный с финансовой точки зрения контракт.

В книге сообщается, что португалец встречался с владельцем "Челси" Романом Абрамовичем всего два раза: в начале мая перед полуфиналом Лиги чемпионов и на следующий день после победы в финале турнира.

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