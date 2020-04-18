Моуринью мог возглавить "Ливерпуль" в 2004 году, но "Челси" предложил больше денег
Португальский специалист Жозе Моуринью в 2004 году мог возглавить "Ливерпуль". Об этом рассказал французский журналист Николя Вилас в книге Mourinho: Behind the Special.
Бывший советник португальца рассказал, что раньше остальных с тренером "Порту" связались "мерсисадцы". Моуринью должен был возглавить "Ливерпуль" спустя 15 дней. Однако в тот же момент с агентом тренера связался "Челси". Клуб предложил более выгодный с финансовой точки зрения контракт.
В книге сообщается, что португалец встречался с владельцем "Челси" Романом Абрамовичем всего два раза: в начале мая перед полуфиналом Лиги чемпионов и на следующий день после победы в финале турнира.
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|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|24
|60
|2
|Бенфика
|24
|59
|3
|Брага
|24
|46
|4
|Спортинг Лиссабон
|24
|42
|5
|Рио Аве
|24
|38
|6
|Витория Гимарайнш
|24
|37
|7
|ФК Фамаликао
|24
|37
|8
|Морейренсе ФК
|24
|30
|9
|Жил Висенте
|24
|30
|10
|Санта-Клара
|24
|30
|11
|Боавишта
|24
|29
|12
|Витория Сетубал
|24
|28
|13
|Белененсиш
|24
|26
|14
|КД Тондела
|24
|25
|15
|Маритиму
|24
|24
|16
|Пасуш де Феррейра
|24
|22
|17
|Портимоненсе
|24
|16
|18
|Дешпортиво Авеш
|24
|13