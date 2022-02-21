Моуринью могут дисквалифицировать за обвинения в адрес арбитра

Теги ромажозе моуриньюсерия а

Моуринью могут дисквалифицировать за обвинения в адрес арбитра

Фото: инстаграм Моуринью\Автор неизвестен

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью может быть дисквалифицирован за обвинения в адрес арбитра Луки Паиретто в конце матча Серии А против "Вероны" (2:2), сообщает La Stampa.

В добавленное время португальский тренер показал судье жест, имитирующий телефонный звонок. За это Моуринью получил красную карточку.

В момент удаления Жозе сказал Паиретто следующее: "Тебя специально прислали... Тебя подослал "Ювентус". Все происходило на глазах у федеральных инспекторов.

По информации источника, теперь Моуринью грозит дисквалификация на два или три матча.

Также не пропустите: Неймар рассказал, в каких клубах хотел бы еще сыграть. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ может создать дуэт Зидана с Венгером

ПСЖ может создать дуэт Зидана с Венгером

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов