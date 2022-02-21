Моуринью могут дисквалифицировать за обвинения в адрес арбитра

Фото: инстаграм Моуринью\Автор неизвестен

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью может быть дисквалифицирован за обвинения в адрес арбитра Луки Паиретто в конце матча Серии А против "Вероны" (2:2), сообщает La Stampa.

В добавленное время португальский тренер показал судье жест, имитирующий телефонный звонок. За это Моуринью получил красную карточку.

В момент удаления Жозе сказал Паиретто следующее: "Тебя специально прислали... Тебя подослал "Ювентус". Все происходило на глазах у федеральных инспекторов.

По информации источника, теперь Моуринью грозит дисквалификация на два или три матча.

Также не пропустите: Неймар рассказал, в каких клубах хотел бы еще сыграть. | http://soccernews.ru