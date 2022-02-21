Моуринью могут дисквалифицировать за обвинения в адрес арбитра
Фото: инстаграм Моуринью\Автор неизвестен
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью может быть дисквалифицирован за обвинения в адрес арбитра Луки Паиретто в конце матча Серии А против "Вероны" (2:2), сообщает La Stampa.
В добавленное время португальский тренер показал судье жест, имитирующий телефонный звонок. За это Моуринью получил красную карточку.
В момент удаления Жозе сказал Паиретто следующее: "Тебя специально прислали... Тебя подослал "Ювентус". Все происходило на глазах у федеральных инспекторов.
По информации источника, теперь Моуринью грозит дисквалификация на два или три матча.
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|Парма
|26
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|Болонья
|26
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|11
|Кальяри
|26
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|Сассуоло
|26
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|Фиорентина
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|Удинезе
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|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
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|Лечче
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|СПАЛ
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|Брешия
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