Моуринью: "Могут ли Головин и Промес заиграть в Англии? Не готов сейчас говорить о трансферах"

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отказался оценивать перспективы выступления в АПЛ полузащитника ЦСКА Александра Головина и вингера "Спартака" Квинси Промеса.

"Могут ли Головин и Промес заиграть в Англии? Не готов отвечать на вопросы такого рода. Могу сейчас говорить о завтрашней игре, но не готов о трансферах", - приводит слова наставника "красных дьяволов" СЭ.

Напомним, Моуринью прокомментировал увольнение Слуцкого. | soccernews.ru