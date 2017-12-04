Моуринью: "Могут ли Головин и Промес заиграть в Англии? Не готов сейчас говорить о трансферах"

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Моуринью: "Могут ли Головин и Промес заиграть в Англии? Не готов сейчас говорить о трансферах"Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отказался оценивать перспективы выступления в АПЛ полузащитника ЦСКА Александра Головина и вингера "Спартака" Квинси Промеса.

"Могут ли Головин и Промес заиграть в Англии? Не готов отвечать на вопросы такого рода. Могу сейчас говорить о завтрашней игре, но не готов о трансферах", - приводит слова наставника "красных дьяволов" СЭ.

Напомним, Моуринью прокомментировал увольнение Слуцкого. | soccernews.ru

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