Моуринью: "Мои игроки были не похожи на себя"

Теги сток ситиманчестер юнайтеджозе моуринью

Моуринью: "Мои игроки были не похожи на себя"Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал ничью своей команды в матче со "Сток Сити".

"Это был трудный матч по разным причинам. Мои игроки после международного перерыва не были похожи на себя. Они не выполняли то, что они делают в нормальном состоянии, но мы находились в игре, мы боролись, и мы были ближе к победе, чем поражению. "Сток" - большой, сильный и мощный в воздухе. Они упорно боролись и, вероятно, заслужили очко", - цитирует наставника "красных дьяволов" TalkSport.

Напомним, матч "Сток Сити" - "Манчестер Юнайтед" закончился со счетом 2:2. | soccernews.ru

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