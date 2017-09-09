Моуринью: "Мои игроки были не похожи на себя"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал ничью своей команды в матче со "Сток Сити".

"Это был трудный матч по разным причинам. Мои игроки после международного перерыва не были похожи на себя. Они не выполняли то, что они делают в нормальном состоянии, но мы находились в игре, мы боролись, и мы были ближе к победе, чем поражению. "Сток" - большой, сильный и мощный в воздухе. Они упорно боролись и, вероятно, заслужили очко", - цитирует наставника "красных дьяволов" TalkSport.

Напомним, матч "Сток Сити" - "Манчестер Юнайтед" закончился со счетом 2:2. | soccernews.ru