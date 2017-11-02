Моуринью: "Мои игроки заслуживают немного уважения за то, что не пропустили от "Тоттенхэма"

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Моуринью: "Мои игроки заслуживают немного уважения за то, что не пропустили от "Тоттенхэма"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью не упустил возможности ответить своим критикам на фоне уверенной победы "Тоттенхэма" над мадридским "Реалом".

"Они обыграли "Ливерпуль" со счётом 4:1 и "Реал" - со счётом 3:1, но не забили в матче против нас. Думаю, мои игроки заслуживают за это немного уважения" - цитирует Моуринью официальный твиттер "красных дьяволов".

Напомним, что "МЮ" на прошлых выходных победил "Тоттенхэм" со счётом 1:0. 

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