Моуринью мощно высказался о Чехе

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Моуринью мощно высказался о Чехе

Экс-тренер "Челси" Жозе Моуринью рассказал, что думает о голкипере "Арсенала" Петре Чехе. Об этом сообщает Sky Sports.

Сегодня, 15 января, вратарь объявил о завершении карьеры.

"Я очень горд, что однажды вручил Чеху футболку с номером один. С того момента он подтверждал свое право на неё своим прекрасными выступлениями, сухими матчами, титулами и профессионализмом. Я поздравляю его с такой потрясающей карьерой", - сказал португалец.

Моуринью работал с Чехом в "Челси" с 2004 по 2007 и с 2013 по 2015 год.

Не пропустите:  Чех объявил о завершении карьеры по окончании сезона | http://soccernews.ru

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Молодец Моуриньо.

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