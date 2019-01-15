Моуринью мощно высказался о Чехе

Экс-тренер "Челси" Жозе Моуринью рассказал, что думает о голкипере "Арсенала" Петре Чехе. Об этом сообщает Sky Sports.

Сегодня, 15 января, вратарь объявил о завершении карьеры.

"Я очень горд, что однажды вручил Чеху футболку с номером один. С того момента он подтверждал свое право на неё своим прекрасными выступлениями, сухими матчами, титулами и профессионализмом. Я поздравляю его с такой потрясающей карьерой", - сказал португалец.



Моуринью работал с Чехом в "Челси" с 2004 по 2007 и с 2013 по 2015 год.

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