Моуринью: "Мой "Реал" положил конец доминированию "Барселоны"

Наставник лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью вспомнил о своих успехах у руля мадридского "Реала".

"Мы положили конец доминированию "Барселоны" наилучшим способом. Мой "Реал" с Криштиану Роналду был лучшей командой Европы", - сказал португалец в интервью Marca.

Стоит отметить, что тренер обсуждал с журналистами сезон 2011/12, в котором "Реал" стал чемпионом Испании, набрав 100 очков и опередив "Барсу" на 9 баллов.

Моуринью возглавлял "сливочных" с 2010 по 2013 год и выиграл с командой три трофея.

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