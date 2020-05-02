Моуринью: "Мой "Реал" положил конец доминированию "Барселоны"

Теги реал мадридбарселонажозе моуриньюкриштиану роналду

Моуринью: "Мой "Реал" положил конец доминированию "Барселоны"

Наставник лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью вспомнил о своих успехах у руля мадридского "Реала".

"Мы положили конец доминированию "Барселоны" наилучшим способом. Мой "Реал" с Криштиану Роналду был лучшей командой Европы", - сказал португалец в интервью Marca.

Стоит отметить, что тренер обсуждал с журналистами сезон 2011/12, в котором "Реал" стал чемпионом Испании, набрав 100 очков и опередив "Барсу" на 9 баллов.

Моуринью возглавлял "сливочных" с 2010 по 2013 год и выиграл с командой три трофея.

Не пропустите: Роналду и Моуринью вошли в число самых ненавидимых людей в мировом футболе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 1 мая

Главные новости дня: 1 мая

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов