Моуринью: "Моя карьера была построена на победах"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью признался, что он не привык проводить сезон без завоеванных титулов.
"Моя карьера была построена на победах. Всегда были победы и победы. И вот уже почти год без побед, и я начинаю чувствовать, что это важнее людей, которые никогда ничего не выигрывали.
Люди, которые никогда ничего не выигрывают, хуже тех, кто всегда побеждает, а потом однажды нет. У меня никогда не было целого сезона без побед, поэтому если я не выиграю Кубок Англии, тот факт, что мы вышли в финал, превратится в простую "возможность", - сказал он.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|34
|90
|2
|Манчестер Юнайтед
|34
|74
|3
|Ливерпуль
|36
|72
|4
|Тоттенхэм
|34
|68
|5
|Челси
|35
|66
|6
|Арсенал Лондон
|34
|57
|7
|Бернли
|36
|54
|8
|Эвертон
|36
|48
|9
|Лестер Сити
|35
|44
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|41
|11
|Кристал Пэлас
|36
|38
|12
|Борнмут
|36
|38
|13
|Уотфорд
|35
|38
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|35
|37
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|35
|16
|Хаддерсфилд Таун
|35
|35
|17
|Суонси Сити
|35
|33
|18
|Саутгемптон
|35
|32
|19
|Сток Сити
|36
|30
|20
|Вест Бромвич Альбион
|36
|28