Моуринью: "Моя карьера была построена на победах"

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Моуринью: "Моя карьера была построена на победах"Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью признался, что он не привык проводить сезон без завоеванных титулов.

"Моя карьера была построена на победах. Всегда были победы и победы. И вот уже почти год без побед, и я начинаю чувствовать, что это важнее людей, которые никогда ничего не выигрывали.

Люди, которые никогда ничего не выигрывают, хуже тех, кто всегда побеждает, а потом однажды нет. У меня никогда не было целого сезона без побед, поэтому если я не выиграю Кубок Англии, тот факт, что мы вышли в финал, превратится в простую "возможность", - сказал он.

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