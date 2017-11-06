Моуринью: "Можем пройти рождественский период хорошо"

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью анонсировал удачное выступление своей команды в новогодний период.

"Погба, Ибрагимович, Рохо и Феллаини скоро будут в строю, поэтому я думаю, что мы способны пройти рождественский период с хорошими результатами", - приводит слова наставника "красных дьяволов" goal.com.

Напомним, Моуринью заинтересован в подписании хавбека "Челси". | soccernews.ru