Моуринью: "Можем пройти рождественский период хорошо"

Теги жозе моуриньюманчестер юнайтед

Моуринью: "Можем пройти рождественский период хорошо"Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью анонсировал удачное выступление своей команды в новогодний период.

"Погба, Ибрагимович, Рохо и Феллаини скоро будут в строю, поэтому я думаю, что мы способны пройти рождественский период с хорошими результатами", - приводит слова наставника "красных дьяволов" goal.com.

Напомним, Моуринью заинтересован в подписании хавбека "Челси". | soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 11 31
2 Манчестер Юнайтед 11 23
3 Тоттенхэм 11 23
4 Челси 11 22
5 Ливерпуль 11 19
6 Арсенал Лондон 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
12 Лестер Сити 11 13
13 Саутгемптон 11 13
14 Сток Сити 11 12
15 Эвертон 11 11
16 Вест Бромвич Альбион 11 10
17 Борнмут 11 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 11 8
20 Кристал Пэлас 11 4
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