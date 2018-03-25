Моуринью может быть уволен из "Манчестер Юнайтед"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью может быть уволен из своего клуба, информирует Le 10 Sport, со ссылкой на британскую прессу.
Сообщается, что наставник "красных дьяволов" потерял сразу несколько своих союзников среди игроков команды. Учитывая конфликт португальского специалиста с футболистами, руководство "Юнайтед" вполне может в течение ближайших нескольких недель принять решение о расставании с ним.
Напомним, Моуринью заинтересован в подписании двух защитников из Ла Лиги. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|30
|81
|2
|Манчестер Юнайтед
|30
|65
|3
|Ливерпуль
|31
|63
|4
|Тоттенхэм
|30
|61
|5
|Челси
|30
|56
|6
|Арсенал Лондон
|30
|48
|7
|Бернли
|30
|43
|8
|Лестер Сити
|30
|40
|9
|Эвертон
|31
|40
|10
|Борнмут
|31
|36
|11
|Уотфорд
|31
|36
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|30
|34
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|32
|14
|Суонси Сити
|30
|31
|15
|Хаддерсфилд Таун
|31
|31
|16
|Кристал Пэлас
|31
|30
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|30
|18
|Саутгемптон
|30
|28
|19
|Сток Сити
|31
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|31
|20