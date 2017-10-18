Моуринью может отказаться от идеи подписания Бэйла

Теги манчестер юнайтедгарет бэйлреал мадриджозе моуринью

Моуринью может отказаться от идеи подписания БэйлаГлавный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью может отказаться от идеи подписания вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, наставник "красных дьяволов" начал терять интерес к 28-летнему футболисту королевского клуба ввиду его высокой травматичности. При этом португалец уже начал рассматривать другие варианты усиления атакующей мощи своей команды.

В нынешнем сезоне Бэйл отметился 3 забитыми мячами и 4 голевыми передачами в 9 матчах за "Реал".

Напомним, Моуринью высказался о своем будущем. | soccernews.ru

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