Моуринью может продолжить тренерскую карьеру в Китае



Португальский тренер Жозе Моуринью получил предложение из Китая, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, в данный момент португалец ведет переговоры с Ху Цзяинем, который является самым богатым человеком Китая. Моуринью может возглавить "Гуанчжоу Эвергранд" либо сборную Китая. Китайцы готовы предложить наставнику очень выгодные условия личного контракта.

Напомним, что последним местом работы 56-летнего Моуринью был "Манчестер Юнайтед", откуда он был уволен в октябре прошлого года. Также он тренировал такие известные клубы, как "Бенфику", "Порту", "Челси", "Интер" и "Реал".

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