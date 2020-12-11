Моуринью может спровоцировать скандал с АПЛ

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Моуринью может спровоцировать скандал с АПЛ

Наставник лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью совершил неоднозначный поступок.

Португальца признали лучшим тренером АПЛ по итогам ноября, о чём он уже сообщил всем в инстаграме.

Однако сама лига пока не объявила о победе Моуринью в голосовании, то есть рулевой "шпор" опередил пресс-службу турнира.

Помимо "Особенного" на награду претендовали Фрэнк Лэмпард ("Челси"), Уле Гуннар Сульшер ("Манчестер Юнайтед") и Дэвид Мойес ("Вест Хэм").

Не пропустите: Жозе Моуринью поделился мнением о вылете "МЮ" из Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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