Моуринью может вернуться в АПЛ

Теги ньюкасл юнайтеджозе моуринью

Моуринью может вернуться в АПЛ

Британский бизнесмен Питер Кеньон, ранее занимавший пост исполнительного директора "Манчестер Юнайтед", хочет приобрести "Ньюкасл".

Как сообщает The Sun, в случае покупки клуба, Кеньон хочет пригласить на тренерский пост Жозе Моуринью, который в настоящее время находится без клуба.

Последним местом работы португальца был "МЮ", из которого его уволили в декабре 2018 года.

В этом сезоне после 6 туров "сороки" занимают 17-е место в АПЛ.

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