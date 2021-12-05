Моуринью может вернуться в АПЛ

Фото: инстаграм Жозе Моуринью/Автор неизвестен

Ливерпульский "Эвертон" проявляет интерес к главному тренеру римской "Ромы" Жозе Моуринью, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, руководство английского клуба недовольно результатам команды под руководством Рафаэля Бенитеса и рассматривает кандидатуру Моуринью.

После 14 туров "Эвертон" с 15 очками занимает лишь 16-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Рома" с 25 очками после 16 туров находится на шестой позиции в Серии А.

Напомним что ранее 53-летний Моуринью в Англии тренировал "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".

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