Моуринью может вернуться в "Реал"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью может вернуться в мадридский "Реал", сообщает испанская пресса.

Президент королевского клуба Флорентино Перес хочет, чтобы португальский наставник вновь возглавил команду.

Согласно задумке руководителя "сливочных", после увольнения Хулена Лопетеги у руля "бланкос" встанет Сантьяго Солари, однако это будет временным решением, поскольку потом босс мадридцев собирается переманить "Особенного" на "Сантьяго Бернабеу".

Моуринью тренировал "Реал" с 2010 по 2013 год, выиграв с командой чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

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