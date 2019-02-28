Моуринью может вновь возглавить "Реал": появилась новая информация

1 Теги реал мадриджозе моуринью

Моуринью может вновь возглавить "Реал": появилась новая информация
Бывший президент "Реала" Рамон Кальдерон сообщил, что новым главным тренером королевского клуба вновь может стать португалец Жозе Моуринью.

"Существует большая вероятность того, что в следующем сезоне "Реал" возглавит Моуринью. Переговоры ведутся", – написал Кальдерон в твиттере.

Напомним, что 56-летний Моуринью тренировал "Реал" с 2010 по 2013 годы. Под его руководством клуб становился чемпионом Испании, а также обладателем Кубка и Суперкубка Испании.

В данный момент "Реал" возглавляет Сантьяго Солари, при котором клуб потерял шансы на выигрыш Кубка Испании, после поражения от "Барселоны" (1:1 и 0:3).

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