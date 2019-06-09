Моуринью может возглавить английский клуб
Португальский тренер Жозе Моуринью может возглавить "Ньюкасл", сообщает Mirror.
По сведениям издания, новый потенциальный владелец "сорок" Халед бен Зайед Аль Нехайян намерен предложить Моуриньо пост главного тренера. Португальский специалист заинтересован в данной работе, так как считает, что "Ньюкасл" имеет потенциал, чтобы бороться за трофеи.
Напомним, что ранее 56-летний Моуринью в Англии тренировал "Челси" (дважды) и "Манчестер Юнайтед". Стоит отметить, что ранее он ни разу не выигрывал на поле "Ньюкасла", трижды сыграв вничью и потерпев четыре поражения.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16