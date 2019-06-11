Моуринью может возглавить "Челси" в третий раз

Жозе Моуринью может в третий раз стать главным тренером "Челси". Об этом сообщает The Sun.

Португалец находится без работы с момента увольнения из "Манчестер Юнайтед" в декабре 2018 года.

Специалист тренировал "Челси" с 2004 по 2007 и с 2013 по 2015 годы.

На данный момент известно, что лондонский клуб ищет замену Маурицио Сарри, который, по версии СМИ, в скором времени возглавит "Ювентус".

Помимо Моуринью в "Челси" также на пост тренера рассматривают Фрэнка Лэмпарда, Массимилиано Аллегри, Эрика тен Хага, Нуну Эшпириту Санту и Хави Грасию.

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