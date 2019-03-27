Моуринью может возглавить "Лион"

"Лион" рассматривает вариант с приглашением Жозе Моуринью на пост главного тренера команды, сообщает L’Équipe.

По сведениям издания, португалец может сменить у руля "ткачей" Бруно Женезио. Также интерес к "Особенному" проявляет "Монако".

Моуринью остаётся без работы с декабря прошлого года после увольнения из "Манчестер Юнайтед".

Кроме того, ранее 56-летний специалист возглавлял "Бенфику", "Униан Лейрию", "Порту", "Интер", "Реал" и дважды "Челси".

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