Моуринью может возглавить "Лион"

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Моуринью может возглавить "Лион"

"Лион" рассматривает вариант с приглашением Жозе Моуринью на пост главного тренера команды, сообщает L’Équipe.

По сведениям издания, португалец может сменить у руля "ткачей" Бруно Женезио. Также интерес к "Особенному" проявляет "Монако".

Моуринью остаётся без работы с декабря прошлого года после увольнения из "Манчестер Юнайтед".

Кроме того, ранее 56-летний специалист возглавлял "Бенфику", "Униан Лейрию", "Порту", "Интер", "Реал" и дважды "Челси".

Не пропустите: Ван Гал сравнил игру "Манчестер Юнайтед" при Моуринью и Сульшере. | http://soccernews.ru

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