Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью может возглавить "Лион". Об этом сообщает Entreprendre.

По данным издания, недавно португалец был замечен в аэропорту Лиона. Сообщается, что Моуринью, скорее всего, встречался с представителями французского клуба.

Последней командой, которую возглавлял португальский специалист, был "Манчестер Юнайтед", однако в декабре 2018 года он был отправлен в отставку.

На данный момент, "Лион" возглавляет Бруно Генезио.

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