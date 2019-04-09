Моуринью может возглавить "Лион"
Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью может возглавить "Лион". Об этом сообщает Entreprendre.
По данным издания, недавно португалец был замечен в аэропорту Лиона. Сообщается, что Моуринью, скорее всего, встречался с представителями французского клуба.
Последней командой, которую возглавлял португальский специалист, был "Манчестер Юнайтед", однако в декабре 2018 года он был отправлен в отставку.
На данный момент, "Лион" возглавляет Бруно Генезио.
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