Моуринью может возглавить "Ньюкасл"

1 Теги ньюкасл юнайтеджозе моуриньюмикель артета

Моуринью может возглавить "Ньюкасл"

Португальский специалист Жозе Моуринью может сменить Рафаэля Бенитеса на посту главного тренера "Ньюкасла", сообщает The Sun.

По сведениям издания, Моуринью является одним из главных претендентов на пост наставника английского клуба. Его конкурентом является Микель Артета, который в данный момент является ассистентом главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.

56-летний Моуринью ранее работал в английской Премьер-лиге с "Челси" (дважды) и "Манчестер Юнайтед". С октября прошлого года наставник является безработным.

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