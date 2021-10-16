Моуринью может возглавить "Ньюкасл"

Фото: инстаграм Моуринью/Автор неизвестен

"Ньюкасл" после приобретения клуба фондом из Саудовской Аравии ищет нового главного тренера на смену Стиву Брюсу.

Как сообщает Il Messaggero, португальский тренер Жозе Моуринью, ныне работающий в "Роме" – один из претендентов на место главного тренера "Ньюкасла".

Отмечается, что сейчас Моуринью полностью сконцентрирован на своей работе в "Роме".

По информации источника, у португальца отличные отношения с владельцами римлян, а его соглашение с клубом рассчитан на 3 года.

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