Моуринью может возглавить "Ньюкасл"

Теги ромажозе моуриньюньюкасл юнайтед

Моуринью может возглавить "Ньюкасл"Фото: инстаграм Моуринью/Автор неизвестен

"Ньюкасл" после приобретения клуба фондом из Саудовской Аравии ищет нового главного тренера на смену Стиву Брюсу. 

Как сообщает Il Messaggero, португальский тренер Жозе Моуринью, ныне работающий в "Роме" – один из претендентов на место главного тренера "Ньюкасла".

Отмечается, что сейчас Моуринью полностью сконцентрирован на своей работе в "Роме".

По информации источника, у португальца отличные отношения с владельцами римлян, а его соглашение с клубом рассчитан на 3 года.

Также не пропустите: Широков раскритиковал идею натурализации Клаудиньо. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Новое правление "Барселоны" может в полном составе уйти в отставку

Новое правление "Барселоны" может в полном составе уйти в отставку

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов