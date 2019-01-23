Моуринью может возглавить ПСЖ

Теги псжманчестер юнайтедтомас тухельжозе моуриньюнассер ганим аль-хелаифи

Моуринью может возглавить ПСЖ

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью может возглавить ПСЖ, сообщает The Sun.

По сведениям издания, португальский специалист провёл встречу с президентом французского клуба Нассером аль-Хелаифи, в ходе которой они обсуждали возможное сотрудничество.

Парижане пока не собираются расставаться с нынешним наставником команды Томасом Тухелем, однако очередной провал в Лиге Чемпионов может заметно пошатнуть позиции немца.

Сам Моуринью дал понять, что открыт для предложений от ПСЖ.

Напомним, что в 1/8 финала ЛЧ гранд Лиги 1 сразится как раз с "МЮ", который недавно уволил "Особенного". Первая встреча состоится 12 февраля на "Олд Траффорд", а ответная - 6 марта на "Парк де Пренс".

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