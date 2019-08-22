Моуринью может возглавить ПСЖ

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Моуринью может возглавить ПСЖ

Новым главным тренером ПСЖ может стать Жозе Моуринью, сообщает журналист Goal Робин Байрнер.

По сведениям источника, руководство парижского клуба рассматривает кандидатуру португальца в качестве замены нынешнему наставнику Томасу Тухелю.

В минувшем сезоне ПСЖ при Тухеле провалил концовку, потерпев серию поражений в чемпионате Франции, а также уступив в финале Кубка страны "Ренну". Во 2-м туре нынешнего сезона Лиги 1 ПСЖ вновь уступил "Ренну" (1:2).

Напомним, что Моуринью является безработным с 18 декабря 2018 года после увольнения из "Манчестер Юнайтед". Что касается Тухеля, то его контракт с парижанами действует до лета 2021 года.

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