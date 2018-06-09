Моуринью может возглавить "Реал"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью может возглавить мадридский "Реал", сообщает испанская пресса.

Руководство королевского клуба включило португальского специалиста в число кандидатов на пост наставника команды.

Напомним, что 55-летний Моуринью уже тренировал "Реал" с 2010 по 2013 год.

Не пропустите: Конте отказался возглавить "Реал". | http://soccernews.ru