Моуринью может возглавить сборную Бразилии

Теги жозе моуриньютитебразилия

Моуринью может возглавить сборную Бразилии

Руководство Бразильской конфедерации футбола может уволить главного тренера сборной Тите, если команда не покажет хороший результат на Кубке Америки.

По данным A Bola, на замену 58-летнему специалисту руководство сборной рассматривает Жозе Моуринью. Однако сам португалец предпочитает работать в клубе, а не в национальной команде.

Последним клубом, который возглавлял Моуринью, был "Манчестер Юнайтед", из которого его уволили в декабре 2018 года.

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