Моуринью может возглавить сборную Бразилии

Руководство Бразильской конфедерации футбола может уволить главного тренера сборной Тите, если команда не покажет хороший результат на Кубке Америки.

По данным A Bola, на замену 58-летнему специалисту руководство сборной рассматривает Жозе Моуринью. Однако сам португалец предпочитает работать в клубе, а не в национальной команде.

Последним клубом, который возглавлял Моуринью, был "Манчестер Юнайтед", из которого его уволили в декабре 2018 года.

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