Моуринью может возглавить сборную Нигерии

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Моуринью может возглавить сборную Нигерии

Фото инстаграм Жозе Моуринью

Наставник "Ромы" Жозе Моуринью получил предложение из Африки, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, факт переговоров с португальцем подтвердил президент Федерации футбола Нигерии Амаджу Пинник.

Нигерийская сборная ищет тренера с серьёзным опытом борьбы за трофеи. У команды есть амбиции выиграть ближайший Кубок Африканских Наций.

Стоит отметить, что Моуринью связан с "Ромой" контрактом до лета 2024 года.

Не пропустите: Моуринью просит "Рому" подписать хавбека "Челси". | http://soccernews.ru
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