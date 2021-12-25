Моуринью может возглавить сборную Нигерии

Фото инстаграм Жозе Моуринью

Наставник "Ромы" Жозе Моуринью получил предложение из Африки, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, факт переговоров с португальцем подтвердил президент Федерации футбола Нигерии Амаджу Пинник.

Нигерийская сборная ищет тренера с серьёзным опытом борьбы за трофеи. У команды есть амбиции выиграть ближайший Кубок Африканских Наций.

Стоит отметить, что Моуринью связан с "Ромой" контрактом до лета 2024 года.

Не пропустите: Моуринью просит "Рому" подписать хавбека "Челси". | http://soccernews.ru