Моуринью может возглавить шотландский топ-клуб

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Новым клубом Жозе Моуринью может стать "Селтик", сообщает The Sun.

По сведениям источника, руководство шотландского клуба рассматривает кандидатуру португальского специалиста, который стал безработным после увольнения из "Тоттенхэма".

"Селтик" впервые за последние 10 лет не сумел стать чемпионом Шотландии, поэтому клуб находится в поиске нового тренера.

58-летний Моуринью ранее тренировал "Бенфику", "Лейрию", "Порту", "Челси", "Интер", "Реал", вновь "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

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