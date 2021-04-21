Моуринью может возглавить шотландский топ-клуб
Фото: твиттер Goal/Автор неизвестен
Новым клубом Жозе Моуринью может стать "Селтик", сообщает The Sun.
По сведениям источника, руководство шотландского клуба рассматривает кандидатуру португальского специалиста, который стал безработным после увольнения из "Тоттенхэма".
"Селтик" впервые за последние 10 лет не сумел стать чемпионом Шотландии, поэтому клуб находится в поиске нового тренера.
58-летний Моуринью ранее тренировал "Бенфику", "Лейрию", "Порту", "Челси", "Интер", "Реал", вновь "Челси" и "Манчестер Юнайтед".
Не пропустите: Названа сумма, которую получит Моуринью за увольнение из "Тоттенхэма". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18