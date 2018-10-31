Моуринью может заблокировать приглашение в "Манчестер Юнайтед" спортивного директора

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью может заблокировать приглашение в свой клуб спортивного директора, сообщает ESPN.

По сведениям издания, у португальского наставника есть право вето в данном вопросе. Руководство "красных дьяволов" будет вынуждено согласовывать с "Особенным" кандидатуру специалиста на эту должность.

Отметим, что вопрос о приглашении спортивного директора вновь встал остро после неудачной летней трансферной кампании "МЮ".

Напомним, что манкунианцы совершили только три приобретения - вратаря Ли Гранта, защитника Диогу Далота и хавбека Фреда.

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