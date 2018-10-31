Моуринью может заблокировать приглашение в "Манчестер Юнайтед" спортивного директора

Теги манчестер юнайтеджозе моуринью

Моуринью может заблокировать приглашение в "Манчестер Юнайтед" спортивного директора

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью может заблокировать приглашение в свой клуб спортивного директора, сообщает ESPN.

По сведениям издания, у португальского наставника есть право вето в данном вопросе. Руководство "красных дьяволов" будет вынуждено согласовывать с "Особенным" кандидатуру специалиста на эту должность.

Отметим, что вопрос о приглашении спортивного директора вновь встал остро после неудачной летней трансферной кампании "МЮ".

Напомним, что манкунианцы совершили только три приобретения - вратаря Ли Гранта, защитника Диогу Далота и хавбека Фреда

Не пропустите: Моуринью назвал руководству "МЮ" свою трансферную цель. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы

главное

"Ростов" - "Зенит": анонс и прогноз центрального матча 1/8 финала Кубка России

"Ростов" - "Зенит": анонс и прогноз центрального матча 1/8 финала Кубка России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 10 26
2 Ливерпуль 10 26
3 Челси 10 24
4 Арсенал Лондон 10 22
5 Тоттенхэм 10 21
6 Борнмут 10 20
7 Уотфорд 10 19
8 Манчестер Юнайтед 10 17
9 Эвертон 10 15
10 Вулверхэмптон 10 15
11 Брайтон & Хоув Альбион 10 14
12 Лестер Сити 10 13
13 Вест Хэм Юнайтед 10 8
14 Кристал Пэлас 10 8
15 Бернли 10 8
16 Саутгемптон 10 7
17 Кардифф Сити 10 5
18 Фулхэм 10 5
19 Ньюкасл Юнайтед 10 3
20 Хаддерсфилд Таун 10 3
Полная таблица

топ-5 тегов