Моуринью: "Мы были настойчивыми, жесткими и контролировали постоянно ситуацию"

Теги кубок лигиманчестер юнайтеджозе моуринью

Моуринью: "Мы были настойчивыми, жесткими и контролировали постоянно ситуацию"Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью похвалил свою команду за победу в матче Кубка лиги с "Суонси" (2:0). 

"Мы были настойчивыми, жесткими, играли компактно и контролировали постоянно ситуацию. С первой минуты были вовлечены в игру, оказывали давление и создавали моменты. Отношение игроков к матчу было хорошим, хотя сама игра получилась не такой простой. Хочу отметить, как хорошо себя проявила молодежь", - отметил он.  | http://soccernews.ru 

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