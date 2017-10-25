Моуринью: "Мы были настойчивыми, жесткими и контролировали постоянно ситуацию"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью похвалил свою команду за победу в матче Кубка лиги с "Суонси" (2:0).

"Мы были настойчивыми, жесткими, играли компактно и контролировали постоянно ситуацию. С первой минуты были вовлечены в игру, оказывали давление и создавали моменты. Отношение игроков к матчу было хорошим, хотя сама игра получилась не такой простой. Хочу отметить, как хорошо себя проявила молодежь", - отметил он. | http://soccernews.ru