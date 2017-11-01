Моуринью: "Мы действительно еще не вышли в плей-офф?"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью разочарован тем, что после четвертой победы в рамках нынешнего розыгрыша ЛЧ его команда не пробилась в плей-офф.

Вчера "МЮ" выиграл у "Бенфики" (2:0).

"Мы действительно еще не вышли в плей-офф? Четыре победы - этого все еще недостаточно? Должны набрать это очко в оставшихся матчах. Я очень рад сегодняшней игре. Мы произвели ротацию, дали сыграть парню из академии, забили два мяча, набрали три очка, заработали денег и не получили травм.

Пенальти? У нас их бьет Марсьяль. Но сегодня он не забил, а в случае со вторым ударом его не было. Мой выбор пал на Блинда, это мое решение", - сказал он. | http://soccernews.ru