Моуринью: "Мы должны были забивать "Уотфорду" голов семь"

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Моуринью: "Мы должны были забивать "Уотфорду" голов семь"Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после победы над "Уотфордом" (4:2) в матче 14-го тура чемпионата Англии заявил, что у его команды был шанс забить куда больше голов.

"Мы должны были забивать сопернику голов семь. Мы опасно играли в атаке на протяжении всего матча. Мы могли забить больше еще в первом тайме, чтобы убить интригу. Однако мы немного потеряли концентрацию и позволили "Уотфорду" забить два мяча. У нас было много шансов, но мы их упустили. Это футбол. Хорошо, что Лингард смог убить всю интригу", - сказал наставник.  | http://soccernews.ru

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