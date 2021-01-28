Моуринью: "Мы не друзья с Клоппом"

Наставник "Тоттенхэм" Жозе Моуринью высказался об отношениях с главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом перед очным поединком команд.

"Мы не друзья с Юргеном. Мы не проводили вместе время или что-то такое. Когда знаешь человека, можешь сказать: "Он мне симпатичен, это мой друг". Или: "Он мне не нравится, мы не друзья". С Клоппом мы общаемся пять минут перед матчем и столько же после. Могу сказать одно – это мой коллега. Я его уважаю и у меня нет с ним проблем. Думаю, он относится ко мне так же. Абсолютно никаких проблем", — приводит слова Моуринью Goal.com.