Моуринью: "Мы не друзья с Клоппом"

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Моуринью: "Мы не друзья с Клоппом"Наставник "Тоттенхэм" Жозе Моуринью высказался об отношениях с главным тренером "Ливерпуля" Юргеном Клоппом перед очным поединком команд.

"Мы не друзья с Юргеном. Мы не проводили вместе время или что-то такое. Когда знаешь человека, можешь сказать: "Он мне симпатичен, это мой друг". Или: "Он мне не нравится, мы не друзья". С Клоппом мы общаемся пять минут перед матчем и столько же после. Могу сказать одно – это мой коллега. Я его уважаю и у меня нет с ним проблем. Думаю, он относится ко мне так же. Абсолютно никаких проблем", — приводит слова Моуринью Goal.com.

Напомним, встреча "Тоттенхэм" — "Ливерпуль" пройдет сегодня, 28 января, в Лондоне. Начало матча в 23:00 по московскому времени.

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