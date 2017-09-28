Моуринью: "Мы смогли быстро реализовать свои моменты"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал матч против ЦСКА (4:1).

"Хорошо настроились на игру, мы смогли быстро реализовать свои моменты. Не думаю, что ЦСКА сыграл плохо, это мы сыграли хорошо. Мы никогда не играли в три центральных защитника, но сегодня мы это сделали.

Мы очень быстро перемещали мяч, хорошо контратаковали. В первые 30 минут мы нанесли 4 удара и забили три гола. Для нас все прошло замечательно" - приводят слова Моуринью российские СМИ.

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