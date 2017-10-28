Моуринью: "Мы заслуженно победили "Тоттенхэм"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал победу своей команды над "Тоттенхэмом" в матче десятого тура АПЛ.

"Матч получился сложным, он мог завершиться вничью. Обе команды старались победить, но понимали силу соперника. Мы хорошо контролировали "Тоттенхэм", у них был только опасный момент Алли. В игре было много тактики, было хорошее судейство. Понимали, что можем проиграть, допустив всего одну ошибку в защите, но её совершил "Тоттенхэм". Мы заслуженно победили" - цитирует Моуринью BBC.

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