Моуринью: "Мы заслужили победу над "Ливерпулем"

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Моуринью: "Мы заслужили победу над "Ливерпулем"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подвёл итоги матча 30-го тура АПЛ против "Ливерпуля".

"Два тайма получились разными. Первый был за нами, а второй - за соперником. Но наш тайм был с голами и опасными моментами. Кроме того, мы всё время контролировали ситуацию, даже на стандартах. Так что "МЮ" заслужил победу. Мы провели совершенный матч, выдав два разных тайма. Мне всё равно, если люди думают, что мы незаслуженно выиграли. Мои футболисты счастливы, и я тоже" - приводит слова Моуринью BBC.

Не пропустите видеообзор матча "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль". | http://soccernews.ru

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3 Ливерпуль 30 60
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6 Арсенал Лондон 29 45
7 Бернли 30 43
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13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
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