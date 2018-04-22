Моуринью: "Мы заслужили выход в финал Кубка Англии"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подвёл итоги полуфинального матча Кубка Англии против "Тоттенхэма".

"Мы это заслужили. Если разделить матч на периоды, то мы были лучше в большинстве из них. Даже когда соперник владел мячом, мы контролировали ход игры. Мы потеряли контроль только после того, как счёт стал 0:1. В перерыве мы много разговаривали и в итоге смогли собраться.

Возможно, нас критикуют слишком много. "МЮ" может закончить сезон на втором месте в АПЛ. Это будет достижением, учитывая, какие классные соперники нам противостояли. Несколько лет нам это не удавалось. Также мы вышли в четвёртый финал за три года" - приводит слова Моуринью BBC.

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