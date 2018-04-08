Моуринью: "Мы заслуживаем чуть больше уважения в сравнении с тем, что публика нам уделяет"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поделился мнением об отношении болельщиков к команде.

"На мой взгляд, мы несколько лучше, чем о нас думают люди. Футболисты несколько превосходят людские мнения о них, и я чуть лучше, чем люди думают. Мы заслуживаем чуть больше уважения в сравнении с тем, что публика нам уделяет" - приводит слова Моуринью ВВС.

Напомним, что вчера "МЮ" одержал победу над "Манчестер Сити" (3:2).

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