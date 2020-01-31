Моуринью на пресс-конференции задавал себе вопросы вместо журналистов

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Моуринью на пресс-конференции задавал себе вопросы вместо журналистов

Наставник лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью необычно начал пресс-конференцию перед матчем 25-го тура АПЛ против "Манчестер Сити".

Португальский тренер решил не дожидаться вопросов от журналистов и стал спрашивать у себя сам о трансферах клуба.

В частности, Моуринью узнавал у себя, доволен ли он работой "Тоттенхэма" на рынке и ждёт ли он приобретения нового нападающего.

В январе "шпоры" уже подписали полузащитника "Бенфики" Жедсона Фернандеша и вингера ПСВ Стивена Бергвейна.

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