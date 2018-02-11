Моуринью: "На стороне "Ньюкасла" были футбольные боги"



Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал поражение своей команды от "Ньюкасла" (0:1) в матче 27-го тура чемпионата Англии.

"Нам соперник бился, как зверь. Надеюсь, что они примут это в качестве комплимента. На стороне "Ньюкасла" были футбольные боги. Но нельзя сказать это же про нас. Ради победы они сделали все возможное и невозможное, и это очарование футбола.

Они бились за ничью, но затем воспользовались нашей ошибкой в обороне и открыли счет. После этого "Ньюкасл" думал лишь о том, чтобы не пропустить", - приводит слова Моуринью ВВС.

После этого поражения отставание "МЮ" от лидирующего "Манчестер Сити" увеличилось до 16 очков.

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