Моуринью: "На стороне "Ньюкасла" были футбольные боги"

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Моуринью: "На стороне "Ньюкасла" были футбольные боги"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал поражение своей команды от "Ньюкасла" (0:1) в матче 27-го тура чемпионата Англии.

"Нам соперник бился, как зверь. Надеюсь, что они примут это в качестве комплимента. На стороне "Ньюкасла" были футбольные боги. Но нельзя сказать это же про нас. Ради победы они сделали все возможное и невозможное, и это очарование футбола.

Они бились за ничью, но затем воспользовались нашей ошибкой в обороне и открыли счет. После этого "Ньюкасл" думал лишь о том, чтобы не пропустить", - приводит слова Моуринью ВВС.

После этого поражения отставание "МЮ" от лидирующего "Манчестер Сити" увеличилось до 16 очков.

Не пропустите: Бенитес обставляет Моуринью: "Ньюкасл" выгрызает победу у "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

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