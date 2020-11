Моуринью на вершине АПЛ, Ибра снова тащит "Милан", "Реал" и "Барселона" - больше не лидеры Ла Лиги: главные итоги футбольных выходных

"Барселона" и "Реал" вновь теряют очки, "Атлетико" на коне

В 10-м туре Ла Лиги испанские гранды синхронно потерпели неудачи. Команда Зинедина Зидана не удержала победу над "Вильярреалом из-за ошибки Куртуа, который "привез" далеко необязательный пенальти в свои ворота. "Желтая субмарина", которая опережает мадридцев в турнирной таблице, вполне могла вообще оставить "сливочных" без очков, обладая тотальным преимуществом в последней трети игры. Впрочем, только 1:1 – Мадрид отстал от лидера уже на 6 очков, но сыграл на матч меньше. Примечательно, что Зидан снова вышел на матч без нескольких игроков основы и снова взял минимум очков. Это уже превращается в тенденцию, которая здесь и сейчас не имеет конкретного решения. Есть подозрения, что проблемы "сливочных" на этом далеко не закончатся!

А вот "Барселона" не смогла вывезти из "Ванда Метрополитано" даже один пункт. Команда Диего Симеоне и без Луиса Суареса сумела переиграть Месси и компанию, которые провели очередной невнятный поединок. Звучит странно, но Эль Лоб впервые в своей тренерской карьере победил "Барселону" именно в Ла Лиге – это случилось только в 18-м матче аргентинского наставника против каталонцев. Сильно помог "матрасникам" Тер Штеген. Такое впечатление, что немецкий кипер уж очень хотел в раздевалку (шла 45+3 минута), опрометчиво выйдя из ворот почти к центру поля. Феррейра Карраско воспользовался ошибкой тер Штегена сполна, отправив мяч в пустые ворота. Статистика показывает, что "Барсы" серьезные проблемы – если она пропускает первой, то не выиграет, нет ресурсов, чтобы переламывать подобные игры. В это же время Рональд Куман уже почти кричит на всю Каталонию о необходимости приобретения центрального защитника. Нидерландскому наставнику не позавидуешь!

Моуринью и Клопп на вершине АПЛ!

По итогам 9-го тура Премьер-лиги в турнирной таблице сформировался дуэт лидеров. "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" после очередных побед набрали по 20 пунктов и оторвались от преследователей на 2 очка. Подопечные Жозе Моуринью выиграли 4-й поединок подряд, пропустив в этих матчах лишь 1 гол. В отчетном туре от уже фирменной эффективной игры "шпор" пострадал "Манчестер Сити". Жозе Моуринью, несмотря на критику за "автобус", уверенно гнет свою линию, которая сейчас приносит результат. Минимум следующие 7 дней "Тоттенхэм" проведет в статусе лидера чемпионата – к слову, впервые с августа 2014 года. Команда Хосепа Гвардиолы провела очередную невыразительную игру, которая обнажила все проблемы "горожан". Один Кевин Де Брюйне не может тянуть команду вечно, а другие лидеры или травмированы (как Агуэро), или банально не в форме (Стерлинг, Бернарду или Родри). Замены Пепа не слишком усилили игру "Сити", чего не скажешь о тактических ходах Моуринью – Ло Чельсо забил за считанные секунды после выхода на замену. Как следствие, команда Пепа отстала от дуэта лидеров уже на 8 пунктов, но имеет игру в запасе. Хотя, с такой игрой "горожан" и их конкурентов отрыв может увеличиться уже в следующих турах. К слову, Гвардиола никогда в тренерской карьере не стартовал так плохо – лишь 12 очков в 8 матчах. Впрочем, уместно будет заметить, что в матче с "Тоттенхэмом" не обошлось без мини-скандала в моменте с отмененным голом Ляпорта, который мог перевернуть ход игры. Даже Де Брюйне не выдержал и эмоционально после матча сказал все, что думает. "Похоже, я не знаю футбольных правил", – заявил раздраженный бельгиец. Крик отчаяния, или все же справедливые претензии к Майку Дину? Сложно сказать наверняка, но наше мнение – гол отменили справедливо!

А вот "Ливерпуль" – действующий чемпион и главный фаворит Премьер-лиги – очень убедительно разобрался с "Лестером". "Красные" просто не заметили соперника – если бы не Каспер Шмейхель, то счет мог быть значительно более неприятным для команды Брендана Роджерса. На момент стартового свистка "лисы" опережали подопечных Клоппа в турнирной таблице, но возвращение экс-тренера "Ливерпуля" на "Энфилд" получилось для него крайне неудачным. Интересно, что под руководством североирландца "Лестер" провел против мерсисайдцев 3 матча и все проиграл, пропустив в них 9 голов. А вот команда Юргена Клоппа установила впечатляющий клубный рекорд – 64 домашних поединка подряд без поражений.

Ибра и Роналду в огне, "Рома" возвращается!

В 8-м туре Серии "А" все лидеры чемпионата набрали по 3 очка. Кроме "Наполи" и "Аталанты", которая опять заморозила Миранчука на банке. "Наполи" в центральном поединке кальчо уступил "Милану". Феноменальный Златан Ибрагимович оформил дубль и принес "россонери" 6-ю победу в 8-ми поединках. 39-летний швед показывает, что почтенный возраст не мешает роскошной форме – 10 голов на старте сезона в Серии "А" дорогого стоит. С учетом прошлого сезона Ибра забивает в 8-ми подряд матчах чемпионата, в которых появлялся на поле. Тем страшнее может стать ситуация для "Милана" после травмы форварда, который не сумел доиграть поединок с "Наполи" до конца. Златан пропустит не менее 10 дней и не сыграет с "Лиллем", "Фиорентиной" и "Селтиком". Сохранять лидерство в Серии "А" "россонери" придется без шведа – по крайней мере, на следующих выходных. В худшем случае ветеран окажется в лазарете на месяц.

Радует и еще один футбольный старожил. 35-летний Криштиану Роналду с 8-ю голами является главным преследователем Ибры в бомбардирской гонке Серии "А". Победный дубль португальца в ворота "Кальяри" поднял "Ювентус" на 4 позицию чемпионата, а отставание "старой синьоры" от "Милана" составляет 4 очка. Криштиану не идет с поля без забитого мяча в последних 5-ти матчах чемпионата, оставаясь главной ударной силой "старой синьоры".

Среди других поединков стоит отметить камбэк "Интера" с "Торино" (4:2 после 0:2), а также уверенную победу "Ромы" над Пармой (3:0). Команда Паулу Фонсеки поднялась уже на 3-ю строчку чемпионата, потерпев лишь одно поражение в 8-ми турах. Но и оно оказалось лишь техническим (0:3 за ошибку в заявке в матче с "Вероной"). При этом в последних турах "джалоросси" забивают не менее двух голов за игру – все опасения из-за отсутствия Эдина Джеко оказались напрасными.

"Бавария" дарит надежду конкурентам, Холланд оформил первый покер в Бундеслиге

8-й тур Бундеслиги ознаменовался двумя моментами. Первый – это потеря очков "Баварией", которая на родной "Альянц Арене" не смогла переиграть "Вердер". Теперь "Боруссия" Дортмунд и "Байер" отстают от мюнхенцев лишь на 1 пункт и намекают на борьбу за чемпионство. Второе топ-событие – матч между "Гертой" и дортмундской "Боруссией". Точнее, впечатляющее выступление Эрлинга Холанда. 20-летний норвежец в субботу утром был объявлен победителем номинации Golden Boy-2020, а вечером отпраздновал это событие вторым покером в карьере на клубном уровне и первым в составе "шмелей". Феерия Холанда продолжается – получаешь огромное удовольствие, глядя на юношеский пыл этого габаритного норвежца. Форвард еще и успел после замены потролить собственного тренера, который и сам сбился с количества голов своего подопечного. К слову, в том же поединке имел место и исторический рекорд – Юссуф Мукоко, выйдя на замену, стал самым молодым дебютантом Бундеслиги (16 лет и 1 день).

Но в Германии вне конкуренции оказался Лукаш Градецки. 30-летний голкипер "Байера" оформил поистине уникальный автогол в матче с "Арминией". Партнер отдал ему передачу по всем футбольным канонам – не в створ ворот. Однако Градецки невероятным образом, выбивая круглого, направил его в сетку. Чтобы повторить такой фейл, следует приложить серьезные усилия. Счастье финского голкипера, что Драгович на последних минутах все же забил победный гол за "фармацевтов". Это спасло вратаря и "Байер" от потери очков.

Own goal of the century by Bayer Leverkusen goalkeeper Lukas Hradeckypic.twitter.com/tvmxzzIaCc