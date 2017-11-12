Моуринью наблюдает за хавбеком сборной Швеции

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Моуринью наблюдает за хавбеком сборной Швеции

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью посетил стыковую игру за право выхода на ЧМ-2018 между Швецией и Италией.

Как сообщает Daily Mail, португальский специалист просматривал шведского хавбека "РБ Лейпцига" Эмиля Форсберга.

Сообщается, что Моуринью остался доволен игрой 26-летнего футболиста.

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