Моуринью набрал с "МЮ" больше всех очков после ухода Фергюсона

Теги манчестер юнайтеджозе моуринью

Моуринью набрал с "МЮ" больше всех очков после ухода Фергюсона

"Манчестер Юнайтед" в этом сезоне набрал уже 71 очко в чемпионате Англии.

Это лучший показатель команды с тех пор, как ее покинул Алекс Фергюсон.

После его ухода манкунианцы набирали 70, 64, 66 и 69 очков.

Таким образом нынешний наставник клуба Жозе Моуринью показал лучший результат за пять лет.

В данный момент "МЮ" занимает второе место в Премьер-лиге.

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