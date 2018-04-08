Моуринью набрал с "МЮ" больше всех очков после ухода Фергюсона

"Манчестер Юнайтед" в этом сезоне набрал уже 71 очко в чемпионате Англии.

Это лучший показатель команды с тех пор, как ее покинул Алекс Фергюсон.

После его ухода манкунианцы набирали 70, 64, 66 и 69 очков.

Таким образом нынешний наставник клуба Жозе Моуринью показал лучший результат за пять лет.

В данный момент "МЮ" занимает второе место в Премьер-лиге.

Не пропустите: Моуринью: "Кто-то лжет Гвардиола или Райола". | http://soccernews.ru