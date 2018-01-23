Моуринью нацелился на хавбека "Барселоны"

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью нацелился на полузащитника каталонской "Барселоны" Андре Гомеша.

Как информирует Express со ссылкой на испанскую прессу, португальский наставник "красных дьяволов" уже сообщил о своем желании подписать соотечественника руководству своего клуба. В "Юнайтед" рассчитывают, что каталонский гранд будет не против расстаться с 24-летним хавбеком, не требуя при этом за него завышенной суммы.

Напомним, Санчес стал 12-м игроком, который поиграет под руководством Моуринью и Гвардиолы. | soccernews.ru