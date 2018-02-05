Моуринью нацелился на хавбека "Реала"

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью нацелился на полузащитника мадридского "Реала" Матео Ковачича.

Как информирует AS, следующим летом 23-летний хавбек станет одной из главных трансферных целей для "красных дьяволов". Ожидается, что сам хорват, учитывая отсутствие у него стабильной игровой практики в королевском клубе, будет готов сменить команду.

В нынешнем сезоне Ковачич отметился 2 результативными передачами в 17 матчах за "Реал".

Напомним, Де Хеа обсудил с агентом свое будущее. | soccernews.ru