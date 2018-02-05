Моуринью нацелился на хавбека "Реала"

Теги манчестер юнайтеджозе моуриньюреал мадридматео ковачич

Моуринью нацелился на хавбека "Реала"Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью нацелился на полузащитника мадридского "Реала" Матео Ковачича.

Как информирует AS, следующим летом 23-летний хавбек станет одной из главных трансферных целей для "красных дьяволов". Ожидается, что сам хорват, учитывая отсутствие у него стабильной игровой практики в королевском клубе, будет готов сменить команду.

В нынешнем сезоне Ковачич отметился 2 результативными передачами в 17 матчах за "Реал".

Напомним, Де Хеа обсудил с агентом свое будущее. | soccernews.ru

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