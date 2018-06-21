Моуринью нацелился на ключевого игрока "Барселоны"

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Моуринью нацелился на ключевого игрока "Барселоны"Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью нацелился на ключевого защитника каталонской "Барселоны" Жорди Альбу.

Так, по сведениям испанской прессы, "красные дьяволы" могут воспользоваться неопределенностью "сине-гранатовых" с продлением контракта с 29-летним беком.

Ранее агент Альбы упрекнул каталонский гранд в том, что тот не выполняет своих обещаний и не предлагает подписать новое соглашение своему клиенту.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" установил отдельную цену на Мартиаля для "Тоттенхэма". | soccernews.ru

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