Моуринью нацелился на ключевого игрока "Барселоны"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью нацелился на ключевого защитника каталонской "Барселоны" Жорди Альбу.
Так, по сведениям испанской прессы, "красные дьяволы" могут воспользоваться неопределенностью "сине-гранатовых" с продлением контракта с 29-летним беком.
Ранее агент Альбы упрекнул каталонский гранд в том, что тот не выполняет своих обещаний и не предлагает подписать новое соглашение своему клиенту.
Напомним, "Манчестер Юнайтед" установил отдельную цену на Мартиаля для "Тоттенхэма". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31